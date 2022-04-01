Очільник британського Генштабу: багато в чому Путін вже програв

Плани російського президента Володимира Путіна захопити всю Україну "розвалилися" у міру того, як війська РФ відступають від Києва, заявив глава Генерального штабу Збройних Сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами начальника британського штабу оборони, керівник Кремля був "введений в оману" щодо ефективності армії своєї країни. В ході заходів інституту державного управління (IfG) адмірал зазначив, що Путін сьогодні "слабша і зменшена фігура", ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Коментуючи оголошене Москвою "відведення військ" з Київської області він заявив, що Велика Британія "вкрай обережно" ставиться до таких заяв, додавши, що є ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

"Я думаю, ми бачимо, що амбіції Росії захопити Київ і амбіції Росії захопити всю Україну, і зробити це дуже швидко і вражаюче - ці амбіції розвалилися. І, схоже, зараз менше уваги приділяється Києву, а більше - сходу і півдню. Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили відводяться з Києва і відступають як в Росію, так і в Білорусь" , - сказав Радакін.

Головнокомандувач ЗС Британії звернув увагу, що такий рух військ РФ супроводжуються боями, оскільки ЗСУ "атакуватимуть ці російські сили в міру їх відступу".

У своєму вступному слові в четвер сер Тоні сказав, що найближчі тижні "як і раніше будуть дуже важкими" для України, і додав: "Та у багато чому Путін вже програв" .