Пашинян заперечує транзит сирійських найманців через Вірменію
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян спростовує інформацію про те, що Вірменія нібито забезпечила транзит для найманців із Сирії для війни в Україні. Він нагадав, що його країна сама постраждала від найманців.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від найманців-терористів у нагірно-карабахській війні два роки тому, ніколи не стане сприяти переміщенню та розгортанню бойовиків-терористів до України через вірменську територію", — сказав Пашинян.