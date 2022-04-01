Пашинян заперечує транзит сирійських найманців через Вірменію

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян спростовує інформацію про те, що Вірменія нібито забезпечила транзит для найманців із Сирії для війни в Україні. Він нагадав, що його країна сама постраждала від найманців.

Про це він написав у своєму Twitter.