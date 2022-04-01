Генштаб: на двох напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак

Українська армія за добу відбила 7 ворожих атак на Донецькому і Луганському напрямках, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генштаб ЗСУ станом на 6:00 1 квітня.

"Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російські окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Республікою Білорусь.

Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване", – йдеться в повідомленні.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак.

Українські воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу "Орлан-10".

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів.

Триває мародерство та вчинення насильства щодо громадян України.

В окремих районах, тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.