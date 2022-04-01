РосЗМІ повідомляють про пожежу на нафтобазі у російському Білгороді

На нафтобазі в російському Білгороді неподалік українського кордону сталася пожежа. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, повідомляє Українська правда.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Згодом Гладков заявив, що постраждали двоє – працівники нафтобази.

Тиждень тому Гладков заявив, що на території області вибухнув випущений із території України снаряд. У двох селах Журавлівці та Нехотіївці запроваджено режим надзвичайної ситуації. З Нехотіївки та Журавлівки близько 180 людей було евакуйовано до Білгорода. Два дні тому підконтрольні Кремлю видання повідомили про вибух у Білгороді на території військового містечка та заявили, що є поранені.