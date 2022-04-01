Міноборони: Росія перекидає ракетні комплекси до Білорусі

Територія Білорусі активно використовується Росією для здійснення агресії проти України. Наразі в район Гомеля направляються ракетні комплекси, ворог намагається їх там сконцентрувати, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі українських телеканалів.

"Ворог не залишає своїх планів захопити повністю Донецьку та Луганську області. Також він зазіхає на Харківську область і намагається посилити там свої позиції, перегрупувати війська, укріпитися.

Зараз ми спостерігаємо, що в район Гомеля направляються ракетні комплекси, ворог намагається їх там сконцентрувати, очевидно, це пов’язано з планами здійснювати ракетні удари або використовувати їх там як інструмент шантажу та залякування. Тому територія Білорусі продовжує використовуватися активно РФ для здійснення агресії" , – сказала Маляр.

За її словами, жодну зі своїх цілей ворог не полишив, навіть відведення військ від Київської та Чернігівської областей - це не добровільне відведення, а результат роботи ЗСУ.