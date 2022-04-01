Пентагон: Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці

У Пентагоні, коментуючи у четвер відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, заявили, що Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці, повідомляє Новое время.

У ході брифінгу високопоставлений представник американського оборонного відомства зазначив, що продовжуються авіаудари та артилерійські обстріли.

За його словами, на північ від Києва продовжуються бої.

Чиновник сказав, що «ми не спостерігали великої різниці за останні 24 години, не було… масового руху, принаймні, на даний момент».

У Пентагоні вважають, що передислокація російських військ від Києва вказує на те, що російські воєначальники розуміють, що їхня спроба взяти столицю провалилася.

Він також відзначив низький моральний дух російських солдатів.

"Ми, як і раніше, спостерігаємо проблеми згуртованості підрозділів, проблеми з командуванням та управлінням та проблеми з грамотним керівництвом" , — додав чиновник.

29 березня Міноборони РФ оголосило про рішення «кардинально скоротити бойові дії» на київському та чернігівському напрямах.

Проте, за інформацією Міністерства оборони Великої Британії, окупаційні сили РФ продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів.

У зв’язку з цим британська розвідка очікує запеклі бої у передмістях Києва найближчими днями.

За даними Пентагону, Росію передислоковано менше 20% сил, раніше зосереджених навколо Києва.