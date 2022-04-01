NYT: сотні сирійських найманців прибули до Росії для війни проти України

До Росії прибув перший контингент сирійських найманців для проходження військової підготовки перед відправкою на війну проти України. Про це, посилаючись на The New York Times, повідомляє Новое время.

За інформацією видання, до угруповання входить не менше 300 солдатів з дивізії сирійської армії, яка тісно співпрацювала з російськими офіцерам, які воювали на боці Башара Асада.

Зазначається, що багато найманців може бути на підході, адже вербувальники у Сирії склали списки із тисяч зацікавлених кандидатів, яких спочатку перевірили спецслужби безпеки Сирії, а потім передали російській стороні.

Глава правозахисної організації Сирійці за правду та справедливість Бассам Алахмад вважає, що основною мотивацією для цих найманців є гроші.

За його словами, деякі сирійці відчувають лояльність до Росії через її підтримку Асада, тоді як іншим просто потрібні гроші.

Джерело видання розповіло, що Росія має намір залучити до війни проти України 16 тисяч найманців із Сирії. Пріоритет мають чоловіки із бойовим досвідом.

Повідомлялося, що Асад пообіцяв надати Росії 40 тисяч бойовиків для війни проти України.

Про те, що Сирія ще не виконала попередніх обіцянок про постачання найманців для участі в повномасштабному вторгненні Росії в Україну, повідомляло Головне управління розвідки українського Міністерства оборони.