ООН оновила дані про жертв війни в Україні

Внаслідок воєнного вторгнення РФ на територію України загинули 1232 мирні жителі та 1935 були поранені. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини за період із 4.00 24 лютого до 00.00 30 березня, повідомляє Корреспондент.

"Усього вбито 1232 особи (250 чоловіків, 176 жінок, 18 дівчаток і 36 хлопчиків, а також 58 дітей та 694 дорослих, стать яких поки що невідома)" , - уточнили в ООН.

У Донецькій та Луганській областях 404 цивільних убито та 988 отримали поранення. З них на підконтрольній Україні території 338 убитих та 743 поранених, а на території, контрольованій "ЛДНР", - 66 убитих та 245 поранених.

У Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях 828 жертв і 947 постраждалих.

Зазначається, що більшість смертей серед мирного населення викликало застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження, зокрема важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини наголосили, що фактичні цифри втрат серед цивільного населення вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато даних очікують на підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область) та Ірпеня (Київська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.