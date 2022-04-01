На Закарпатті створюють національний ІТ-кластер: підробиці релокації

На Закарпатті створюють національний ІТ-кластер. Всім айтівцям, що релокувались в регіон, обіцяють броню від призову, повідомляє Новое время.

На Закарпатті створюють національний IT-кластер, а всіх айтівців регіону звільняють від військової служби на час воєнного стану. Про це заявив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

" Бізнес, який переміститься і працюватиме на Закарпатті, буде захищений. Зокрема, ми створюємо в області національний IT-кластер та звільняємо від військової служби всіх айтівців для захисту економіки України" , — заявив Микита.

Місцева військова адміністрація забронює фахівців IT-сфери від призову, надасть локацію для роботи, якісний інтернет та надаватиме допомогу та супровід діяльності у податковій сфері.

Також Микита озвучив кілька важливих аспектів, які слід знати IT-компаніям та спеціалістам для релокації на Закарпатті:

IT-бізнес має зареєструватися у Мінекономіки як підприємство, яке хоче перемістити свою діяльність до Закарпатської області;

обов'язковою є реєстрація суб'єкта господарської діяльності на території області як реінтегроване підприємство з іншого регіону;

після цього обласна адміністрація спільно з Мінекономіки забезпечує формування пропозицій щодо бронювання IT-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та військового стану.

За підрахунками військової адміністрації регіону з початку війни на Закарпаття вже переїхали 35 тисяч фахівців IT-сфери.