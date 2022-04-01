Верещук: окупанти вивезли 45 тисяч мирних громадян

Російські окупанти з початку війни насильно вивезли близько 45 тисяч громадян України. Більшість депортовані з маріупольського напрямку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила віце-прем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Росія офіційно заявляє, що там мало не сотні тисяч поїхали. За нашими даними, насправді вивезені, фактично депортовані, близько 45 тисяч з маріупольського напрямку" , - зазначила Верещук.

За її словами, є випадки депортації жителів Київської області. Також відомо, що Росія влаштовує фільтраційні табори в Донецьку і Луганську.

Міністр додала, що відстежити шлях переміщення депортованих людей складно. Однак вона закликала українців звертатися до найближчого консульства або телефонувати на номер 1648.