Сейм Латвії заборонив символи підтримки війни РФ проти України

У четвер, 31 березня, Сейм Латвії ухвалив у другому та остаточному читанні термінові поправки до Закону про безпеку масових видовищних та святкових заходів. Про це посилаючись на сайт латвійського парламенту, повідомляє Європейська правда.

Поправки забороняють символи, що використовуються для позначення військової агресії та військових злочинів, за винятком випадків, коли ціль не виправдати чи прославляти такі злочини.

"Засуджуючи війну Росії в Україні, ми повинні надіслати сильний сигнал про те, що символи, що прославляють російську військову агресію, такі як літери "Z" або "V", або інші символи, що використовуються для цієї мети, недоречні в публічних заходах", - сказав Артус Кайміньш, голова комісії з прав людини та зв'язків з громадськістю, яка відповідає за просування законопроекту в Сеймі .

Закон також передбачає, що під час публічних заходів забороняється уславлення нацистського та комуністичного режимів; це включає святкування днів народження представників цих ідеологій, днів пам'яті битв і перемог, окупації вільних і незалежних державних територій або частин таких держав.

Поправки також забороняють видавати дозвіл на організацію заходу, якщо запланований захід проводиться в межах 200 метрів від будь-якої визначної пам'ятки на території Латвії, яка прославляє перемогу та увічнює пам'ять Радянської армії та її військ.

Також передбачено підвищений штраф за порушення встановленого порядку організації та проведення масових видовищних та святкових заходів: на фізичну особу накладається попередження або грошовий штраф у розмірі 400 євро, а на юридичну особу накладається штраф у розмірі до 3200 євро.