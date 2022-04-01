Британська розвідка: Україна здійснює успішні контратаки довкола Києва

Британська розвідка повідомляє, що Україна продовжує проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що українські сили також відбили села Слобода та Лукашівка на південь від Чернігова та і тепер розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом та Києвом.

Водночас, і Чернігів, і Київ продовжують зазнавати повітряних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про зниження активності в цих районах.