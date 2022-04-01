Офіс генпрокурора: жертвами військової агресії РФ стали 153 дитини

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 153 дитини, понад 245 отримали поранення, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на п’ятницю, 1 квітня, оприлюднили в Офісі генпрокурора.

У відомстві зазначили, що триває робота щодо встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема, у Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше постраждало дітей у Київській — 73, Донецькій — 65, Харківській — 53, Чернігівській — 43, Миколаївській — 30, Луганській — 31, Запорізькій — 22, Херсонській — 29, Сумській — 16, Житомирській — 15 областях, а також у Києві - 16.