Верещук: повертатись на звільнені території небезпечно

Повертатися до звільнених міст від російських окупантів небезпечно. Бо вороги мінують місцевість, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Зараз повернення є небезпечним і військові це підтверджують. Ми розуміємо, наскільки ці території заміновані. Якщо є офіційна інформація, що Ірпінь звільнили, це не означає, що люди повинні повертатися. Окупант зробив усе, щоб завдати болю навіть після того, як він буде з ганьбою вигнано з нашої землі", - пояснила Верещук .

Вона зазначила, що треба почекати та уважно стежити за офіційними повідомленнями.

"Ми все скажемо. У нас є спеціальний план, що робити під час тимчасової окупації та після деокупації. Усі органи влади, у тому числі на місцях, мають відповідні покрокові інструкції", - уточнила Верещук .

Втім, віце-прем'єр зазначила, що точно сказати, скільки часу може це зайняти сказати складно, адже все залежить від ситуації.

"Це залежить від замінованості, наскільки глибокою була окупація і наскільки сильними є руйнування. Зараз ми говоримо і про критичну інфраструктуру: вода, газ, світло, вузли зв'язку. У нас є реєстр, де ми оцінюємо цю шкоду, щовечора нам по кожному населеному пункту голови військових адміністрацій передають інформацію. Тоді ми бачимо, наскільки швидко і безпечно це можна відновити. І лише після того ми можемо оцінювати, як швидко можна буде повернутися", - резюмувала вона .

Нагадаємо, нещодавно голова Київської ОВ Олександр Павлюк попросив не поспішати з поверненням до Ірпіня, адже ворог замінував все місто і постійно обстрілює артилерією.