Австралія відправить бронетехніку в Україну після запиту Зеленського
Австралія направить в Україну бронетехніку місцевого виробництва на прохання президента Володимира Зеленського. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що будуть направлені машини Bushmaster, повідомляє РБК-Україна.
"Ми не просто відправляємо наші молитви, ми відправляємо нашу зброю, ми відправляємо наші боєприпаси, ми відправляємо нашу гуманітарну допомогу, ми відправляємо все це і бронежилети", - сказав Моррісон.
За його словами, допомога буде відправлена військово-транспортними літаками Boeing C-17.
"Ми збираємося відправити наші бронетранспортери, а також наші "Бушмастери", - сказав він.
Зеленський попросив бронетехніку, виступаючи в парламенті Австралії по відеозв'язку в четвер, заявивши, що "ми повинні тримати озброєними тих, хто бореться з цим злом".
"У вас є дуже хороша БТР "Бушмастер", яка може істотно допомогти Україні, і інша техніка, яка може зміцнити наші позиції в озброєнні. Якщо у вас є можливість поділитися цим з нами, ми були б дуже вдячні", - сказав Зеленський.
Зеленський також закликав до подальших санкцій проти Росії.
Bushmaster розрахований на перевезення і підтримку відділення піхоти з дев'яти осіб з місцем для ще одного. Він повністю кондиціонований і може працювати автономно протягом трьох днів.