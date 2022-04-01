Австралія відправить бронетехніку в Україну після запиту Зеленського

Австралія направить в Україну бронетехніку місцевого виробництва на прохання президента Володимира Зеленського. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що будуть направлені машини Bushmaster, повідомляє РБК-Україна.

"Ми не просто відправляємо наші молитви, ми відправляємо нашу зброю, ми відправляємо наші боєприпаси, ми відправляємо нашу гуманітарну допомогу, ми відправляємо все це і бронежилети" , - сказав Моррісон.

За його словами, допомога буде відправлена військово-транспортними літаками Boeing C-17.

"Ми збираємося відправити наші бронетранспортери, а також наші "Бушмастери" , - сказав він.

Зеленський попросив бронетехніку, виступаючи в парламенті Австралії по відеозв'язку в четвер, заявивши, що "ми повинні тримати озброєними тих, хто бореться з цим злом".

"У вас є дуже хороша БТР "Бушмастер", яка може істотно допомогти Україні, і інша техніка, яка може зміцнити наші позиції в озброєнні. Якщо у вас є можливість поділитися цим з нами, ми були б дуже вдячні" , - сказав Зеленський.

Зеленський також закликав до подальших санкцій проти Росії.

Bushmaster розрахований на перевезення і підтримку відділення піхоти з дев'яти осіб з місцем для ще одного. Він повністю кондиціонований і може працювати автономно протягом трьох днів.