МЗС РФ: Росія не проситиме країни ЄС скасувати санкції
Росія не проситиме Європейський Союз скасувати санкції, які були запроваджені через війну проти України. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ РФ Микола Кобринець, посилаючись на британські ЗМІ, повідомляє Новое время.
За його словами, у Росії нібито є достатній "запас міцності", і припинення санкцій не потрібно.
"Європейський Союз не є центром Всесвіту", — сказав він.
На сьогодні ЄС запровадив низку заходів проти Росії, включаючи заборону на операції ЄС та країн-членів з російським Центральним банком, санкції проти 877 фізичних та 26 юридичних осіб та заборону на польоти російських літаків у всіх повітряних просторах та аеропортах ЄС.