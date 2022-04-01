МЗС РФ: Росія не проситиме країни ЄС скасувати санкції

Росія не проситиме Європейський Союз скасувати санкції, які були запроваджені через війну проти України.﻿ Про це заявив представник Міністерства закордонних справ РФ Микола Кобринець, посилаючись на британські ЗМІ, повідомляє Новое время.

За його словами, у Росії нібито є достатній "запас міцності", і припинення санкцій не потрібно.

"Європейський Союз не є центром Всесвіту" , — сказав він.

На сьогодні ЄС запровадив низку заходів проти Росії, включаючи заборону на операції ЄС та країн-членів з російським Центральним банком, санкції проти 877 фізичних та 26 юридичних осіб та заборону на польоти російських літаків у всіх повітряних просторах та аеропортах ЄС.