ДСНС: кількість загиблих у будівлі Миколаївської ОДА зросла до 24 осіб

Станом на 1 квітня, внаслідок влучення російської ракети в будівлю Миколаївської ОДА загинули 24 особи. Один із них помер у лікарні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Миколаївської області у Facebook.

Повідомляється, що цілодобово триває робота з розбору завалів та пошуку людей.

"Станом на 07:00 1 квітня внаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОДА та її руйнування загинули 24 особи. З-під завалів рятувальники визволили 23 тіла загиблих і 1 особа померла в лікарні", - йдеться у повідомленні .

Нагадаємо, ракетний удар по Миколаївській ОДА було завдано вранці 29 березня. Внаслідок обстрілу зруйновано центральну секцію, що обрушилися з першого по дев'ятий поверхи.