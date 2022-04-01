The Times: у Британії стурбовані, що Україну підштовхнуть піти на поступки
В уряді Великобританії стурбовані тим, що союзники дуже тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо якнайшвидшого завершення війни. Чиновники вважають, що Україна може одержати невигідні умови. Про це, посилаючись на The Times, повідомляє РБК-Україна.
Наголошується, що США, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну піти на значні поступки, щоб урегулювати конфлікт. У британському уряді заявили, що союзники "надто прагнуть" укласти мирну угоду.
При цьому у ЗМІ зазначили, що в останній розмові глава уряду Британії Борис Джонсон закликав президента Володимира Зеленського не відступати. Він назвав Володимира Путіна "брехуном і хуліганом", який використовує розмови, щоб "виснажити і змусити піти на поступки".
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Євроради Шарлем Мішелем.