В уряді Великобританії стурбовані тим, що союзники дуже тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо якнайшвидшого завершення війни. Чиновники вважають, що Україна може одержати невигідні умови. Про це, посилаючись на The Ti﻿﻿mes, повідомляє РБК-Україна.

Наголошується, що США, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну піти на значні поступки, щоб урегулювати конфлікт. У британському уряді заявили, що союзники "надто прагнуть" укласти мирну угоду.

При цьому у ЗМІ зазначили, що в останній розмові глава уряду Британії Борис Джонсон закликав президента Володимира Зеленського не відступати. Він назвав Володимира Путіна "брехуном і хуліганом", який використовує розмови, щоб "виснажити і змусити піти на поступки".

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Євроради Шарлем Мішелем.