Мер: Війська РФ вийшли з Броварського району

Російські окупанти покинули Броварський район Київської області, ЗСУ будуть проводити зачистку. Про це під час Національного телемарафону повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Щодо Броварського району, справді, російські окупанти залишили весь Броварський район. На сьогодні здійснюватиметься певна зачистка Збройними силами України" , — розповів він.

Мер додав, що в Броварах блокпости не розбирають і місто готове до оборони.

Також багато громадян уже повернулися в місто, поступово відновлюється робота малого та середнього бізнесу.