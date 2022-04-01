Гендиректор: МАГАТЕ посилить ядерну безпеку України
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі обговорив з українськими колегами кроки щодо надання Україні невідкладної технічної допомоги з питань ядерної безпеки, повідомляє Корреспондент.
Гроссі заявив, що організація проводить тісні консультації з українською владою щодо найближчих днів першої місії допомоги та підтримки на ЧАЕС.
МАГАТЕ має намір у найкоротші терміни розробити та опублікувати конкретний план допомоги Україні.
Передбачається, що у списку допомоги з'являться технічні пристрої для моніторингу радіаційної обстановки, а також удосконалені протоколи безпеки АЕС.