Bloomberg: Ахметов подасть до суду на Росію з вимогою відшкодувати збитки

СКМ Ріната Ахметова висуне позов до Російської Федерації з вимогою відшкодувати збитки, повідомляє Новое время.

Компанія українського олігарха Ріната Ахметова СКМ висуне позов до Російської Федерації з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською військовою агресією. Про це він заявив Bloomberg.

"Я впевнений, що Україна вимагатиме й отримає репарації в повному обсязі" , — заявив олігарх.

Також Ахметов заявив, що компанія не може доставити гуманітарну допомогу до Маріуполя й евакуювати людей через обстріл російських військ.

"Зеленський демонструє справжню пристрасть і професіоналізм у виконанні свого конституційного обов’язку захищати Україну, суверенітет та відновлювати її територіальну цілісність" , — зазначив олігарх.

17 березня заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявляв, що меткомбінат Азовсталь у Маріуполі розбомблено російськими агресорами з повітря.

Гендиректор Азовсталі Енвер Цкітішвілі заявляв, що роботу меткомбінату ще можна відновити.

Раніше повідомлялося, що компанія Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського налагодила виробництво пластин для бронежилетів та протитанкові їжаки.