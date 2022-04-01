ДПЕК, Нафтогаз та Укренерго, закликали припинити співпрацю з РФ

Група ДТЕК, НАК Нафтогаз України та НЕК Укренерго запустили спільний проект Stop Bloody Energy, у рамках якого закликають західні компанії припинити співпрацю з РФ у паливно-енергетичній сфері, повідомляє Новое время.

Згідно з повідомленням, опублікованим компаніями, вони створили сайт Stop Bloody Energy, де зібрана інформація про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівні компанії, що продовжують співпрацю з РФ.

Мета проекту Stop Bloody Energy — показати великі світові компанії, які, незважаючи на напад Росії на Україну, продовжують вести бізнес у країні-агресорі та фактично заробляють на крові, пояснили українські енергокомпанії.

"Ті, хто ще цього не зрозумів, мають отримати чіткий сигнал: сьогодні у вашу маржу закладено конкретну кількість убитих українських дітей, зруйнованих будинків, знищених міст та мільйони втрачених та понівечених війною життів. Єдиний спосіб зупинити цю війну — позбавити країну-агресора коштів на її продовження" , — сказано у заяві.

Компанії переконані, що більше не може бути жодних вагань щодо того, вести комерційну діяльність із російськими енергетичними компаніями чи ні.

"Кожен долар, сплачений за російські енергоносії, — це долар, відданий прямо вбивцям у руки" , — наголошується у повідомленні проекту Stop Bloody Energy.

Раніше ці компанії зверталися до світової бізнес-спільноти з відкритим листом, у якому закликали світ відмовитися від покупки російських енергоресурсів та припинити будь-яке постачання в Росію комплектуючих та технологій для паливно-енергетичної сфери.