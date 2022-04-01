BFM TV: автоконцерн Stellantis зупиняє роботу свого заводу в Росії

Автомобільний концерн Stellantis зупиняє роботу свого заводу у Росії. Не через напад на Україну, а через брак комплектуючих, повідомляє Новое время.

Автомобільна корпорація Stellantis, яка виробляє автомобілі марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën та Fiat, збирається зупинити свій завод у Росії через брак комплектуючих. Про це заявив гендиректор компанії Карлос Тавареш, пише BFM TV.

Єдиний російський завод компанії ПСМА Рус знаходиться у Калузі.

" Завод Stellantis в Калузі, Росія, буде змушений припинити роботу через брак деталей, що не зробить світ кращим" , - заявив глава автовиробника.

На початку березня Stellantis повідомила про зупинку експорту в Росію та імпорту фургонів Peugeot, Citroën і Opel, що звідти поставляються на європейський ринок .

Раніше французький концерн Renault оголосив про зупинення діяльності заводу компанії в Москві. Також компанія вивчає можливість зміни власника АвтоВАЗу . Renault не може передати акції свого російського підприємства Ростеху через санкції.