ОВА: для Луганської області погодили 5 гуманітарних коридорів
На 1 квітня для Луганської області погодили п'ять гуманітарних коридорів. Евакуація проводитиметься з шести міст і сіл, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він підкреслив, що евакуація почнеться після того, як почне дотримуватися "режиму тиші".
"Росіяни поки його не дотримуються. Обстріли з їхнього боку тривають. Ми намагаємося врятувати від небезпеки всіх, хто вирішив і готовий виїхати в безпечні регіони України. Жителям Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного, я вважаю, слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація дуже загострена", - зазначив він.
Маршрути для евакуації:
- Бахмут - Лисичанськ - Сєвєродонецьк - Рубіжне;
- Бахмут - Лисичанськ - Гірське - Нижнє;
- Бахмут - Лисичанськ - Сєвєродонецьк;
- Бахмут - Попасна;
- Бахмут - Лисичанськ.
Сьогодні вже вдалося евакуювати 52 людини з Кремінної, вони попрямували на поїзди до Слов'янська.