ОВА: для Луганської області погодили 5 гуманітарних коридорів

На 1 квітня для Луганської області погодили п'ять гуманітарних коридорів. Евакуація проводитиметься з шести міст і сіл, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він підкреслив, що евакуація почнеться після того, як почне дотримуватися "режиму тиші".

"Росіяни поки його не дотримуються. Обстріли з їхнього боку тривають. Ми намагаємося врятувати від небезпеки всіх, хто вирішив і готовий виїхати в безпечні регіони України. Жителям Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного, я вважаю, слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація дуже загострена" , - зазначив він.

Маршрути для евакуації:

Бахмут - Лисичанськ - Сєвєродонецьк - Рубіжне;

Бахмут - Лисичанськ - Гірське - Нижнє;

Бахмут - Лисичанськ - Сєвєродонецьк;

Бахмут - Попасна;

Бахмут - Лисичанськ.

Сьогодні вже вдалося евакуювати 52 людини з Кремінної, вони попрямували на поїзди до Слов'янська.