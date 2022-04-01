Запорізька ОВА: українські військові знищили 32 військових РФ, танки і "Гради"

Військовослужбовці Сил оборони продовжують стримувати навалу агресора та ведуть оборонну операцію, в ході якої знищують ворожу техніку, з якої російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах та наші позиції. Про це, з посиланням на ЗОВА, повідомляє Укрiнформ.

"За інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 31 березня 2022 року та на ранок 1 квітня 2022 року підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупанти, 38 – поранили, також у ворога тепер на два бронетранспортери та два танки менше. Окрім того, наші бійці знищили 7 автомобілів та 2 реактивні системи залпового вогню "Град" , - йдеться у дописі.

Росій‌ські окупанти продовжують здій‌снювати артобстріли місцевої інфраструктури та доріг в Оріхові та кількох інших населених пунктах Пологівського району.

Морально-психологічний стан військ ворога оцінюється як вкрай низький.

Територіальна оборона ефективно тримає визначені рубежі. Бригада укомплектована, особовий склад вмотивований, злагоджений не лише в бойовому розумінні, а й психологічно, повідомляє ЗОВА.

Близько 60 військовослужбовців бригади територіальної оборони прийняли присягу на вірність народу України.