Bloomberg: Airbus шукає альтернативу російському титану для своїх літаків
Airbus SE шукає альтернативні джерела постачання титану, щоб гарантувати, що можливе призупинення постачання цього металу з РФ не завадить планам збільшення виробництва літаків, повідомляє Економічна правда.
Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив керівник відділу продажів Airbus у Європі Воутер Ван Верш.
За його словами, плани збільшити виробництво до 65 вузькофюзеляжних літаків A320 на місяць до середини 2023 року є пріоритетом номер один для групи.
При цьому, приблизно половину титану Airbus закуповує в РФ, що створює потенційні ризики для компанії.
"Ми дуже уважно вивчаємо ситуацію, щоб з’ясувати, чи маємо ми гарантії, що це не вплине на наш ланцюжок поставок і наше зростання", - сказав Верш.
"Поки що проблеми немає", - додав він.
"Airbus має амбітні плани підвищити темпи будівництва авіалайнерів. Компанія прагне відновитися до показників виробництва до Covid-19, а потім піднятися вище. Але вторгнення Росії в Україну поставило під загрозу поставки титану як для виробника, так і для його постачальників.
Французький виробник в Тулузі зараз отримує приблизно половину титанової губки з Росії, і ключові постачальники, такі як виробник двигунів Safran SA, також залежать від нього", - додає агентство.
Нагадаємо:
Airbus зупиняє поставки в Росію своїх запчастин та підтримку російських авіакомпаній, й оцінює, чи зможе його московський інженерний центр продовжувати надавати послуги місцевим клієнтам в умовах санкцій.