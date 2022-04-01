Bloomberg: Airbus шукає альтернативу російському титану для своїх літаків

Airbus SE шукає альтернативні джерела постачання титану, щоб гарантувати, що можливе призупинення постачання цього металу з РФ не завадить планам збільшення виробництва літаків, повідомляє Економічна правда.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив керівник відділу продажів Airbus у Європі Воутер Ван Верш.

За його словами, плани збільшити виробництво до 65 вузькофюзеляжних літаків A320 на місяць до середини 2023 року є пріоритетом номер один для групи.

При цьому, приблизно половину титану Airbus закуповує в РФ, що створює потенційні ризики для компанії.

"Ми дуже уважно вивчаємо ситуацію, щоб з’ясувати, чи маємо ми гарантії, що це не вплине на наш ланцюжок поставок і наше зростання" , - сказав Верш.

"Поки що проблеми немає" , - додав він.

"Airbus має амбітні плани підвищити темпи будівництва авіалайнерів. Компанія прагне відновитися до показників виробництва до Covid-19, а потім піднятися вище. Але вторгнення Росії в Україну поставило під загрозу поставки титану як для виробника, так і для його постачальників.

Французький виробник в Тулузі зараз отримує приблизно половину титанової губки з Росії, і ключові постачальники, такі як виробник двигунів Safran SA, також залежать від нього", - додає агентство .

Нагадаємо:

Airbus зупиняє поставки в Росію своїх запчастин та підтримку російських авіакомпаній, й оцінює, чи зможе його московський інженерний центр продовжувати надавати послуги місцевим клієнтам в умовах санкцій.