ЦВК визнала Божкова зі "Слуги народу" обраним депутатом
Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Олександра Божкова від "Слуги народу". На місце Миколи Сольського, який став міністром аграрної політики, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні ЦВК.
Чергове засідання Центральної виборчої комісії відбулося вчора, 31 березня в режимі відеоконференції.
"Комісія розглянула вказану Постанову та визнала Олександра Божкова, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 141, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.
Хто такий Олександр Божков
Народився 30 липня 1988 року в Маріуполі Донецької області. Закінчив факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті. Був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95". Також обіймав посаду виконавчого продюсера Першого автомобільного каналу. Був продюсером проєктів на ТРК "Україна".
На парламентських виборах 2019 року кандидат у народні депутати від партії Слуга народу, № 141 у списку.