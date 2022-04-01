Розслідування: Путін приймає ванни з екстракту рогів оленів

Президент Росії Володимир Путін турбується про своє здоров'я. Він почав часто зникати з публічного поля та їздити до Сочі в супроводі бригади лікарів. Про це, із посиланням на розслідування російського видання "Проект", пише Наталья Юрченко, РБК-Україна.

Журналісти з'ясували, що Путін дедалі рідше почав з'являтися на публіці. Він ізолюється, а для офіційних заходів почав використовувати так звані "консерви" – наперед записані відео.

Незважаючи на те, що багато родичів Путіна лікарі, він цікавиться нетрадиційною медициною. Зокрема, російський лідер приймає пантові ванни, які йому порадив Міністр оборони Сергій Шойгу. Це процедура із застосуванням свіжого водного екстракту з виварених рогів оленів. Вона стала дуже популярною серед високопоставлених російських чиновників.

Також журналісти-розслідувачі встановили, що Путін часто відвідує Сочі. Із ним приїжджає від п'яти до дев'яти лікарів. Якось у сочинський санаторій "Русь" з ним заселилися одразу 12 медиків.

Російські ЗМІ зазначають, що Путін консультується з отоларингологами та хірургами, зокрема з тими, хто спеціалізується на онкології та займається проблемами щитовидної залози.