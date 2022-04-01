ДСНС: Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військ по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 28, повідомляє Укрiнформ.

Це повідомила речниця ГУ ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк.

«Станом на 10:50 1 квітня внаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинуло 28 людей – 27 витягли рятувальники з-під завалів, ще одна померла у лікарні. Роботи тривають» , - зазначила Пацюк.

Як повідомлялося, 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок влучення російської ракети в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю ОДА, де розміщені облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи.