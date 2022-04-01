До Польщі прибули понад 2,4 мільйона українських біженців

З початку війни Росії проти України понад 2,4 мільйона людей втекли до сусідньої Польщі, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні польської прикордонної служби на своїй сторінці у Twitter.

Водночас потік втікачів від війни зменшується. Лише за четвер на польському кордоні було зареєстровано близько 23 тисяч осіб, які прибули з України - на 9,5% менше у порівнянні з попереднім днем.

Офіційної інформації про те, скільки біженців залишилося в Польщі, а скільки виїхало в інші країни ЄС, немає.

Загалом, за даними ООН, кількість біженців з України, що втекли від війни за кордон, становить вже понад 4 мільйони. Половина з них - діти.