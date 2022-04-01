Нацполіція: гуманітарна ситуація у Чернігові вкрай складна

Гуманітарна ситуація залишається складною, в місті понад два тижні немає водопостачання, електрики та інших комунікацій, повідомляє﻿ Національна поліція України.

"Вкрай складною залишається гуманітарна ситуація в Чернігові. Містяни героїчно тримають оборону та вже понад два тижні живуть без водопостачання, електрики, тепла та інших критично важливих комунікацій" , - йдеться повідомлення.

Також минулої доби ворог здійснив обстріли мирного населення Ніжина та населених пунктів Ніжинського і Чернігівського районів. Інформація про потерпілих уточнюється.

У Нацполіції зазначили, що правоохоронці активно допомагають доставляти гуманітарну допомогу, спільно з бійцями тероборони несуть службу на блок-постах, патрулюють вулиці, затримують мародерів, перевіряють підозрілих осіб і транспорт.