Нацполіція: гуманітарна ситуація у Чернігові вкрай складна
Гуманітарна ситуація залишається складною, в місті понад два тижні немає водопостачання, електрики та інших комунікацій, повідомляє Національна поліція України.
"Вкрай складною залишається гуманітарна ситуація в Чернігові. Містяни героїчно тримають оборону та вже понад два тижні живуть без водопостачання, електрики, тепла та інших критично важливих комунікацій", - йдеться повідомлення.
Також минулої доби ворог здійснив обстріли мирного населення Ніжина та населених пунктів Ніжинського і Чернігівського районів. Інформація про потерпілих уточнюється.
У Нацполіції зазначили, що правоохоронці активно допомагають доставляти гуманітарну допомогу, спільно з бійцями тероборони несуть службу на блок-постах, патрулюють вулиці, затримують мародерів, перевіряють підозрілих осіб і транспорт.
"За добу було виявлено 3 особи, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства", - йдеться в повідомленні.