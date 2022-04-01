Білий дім: курс рубля більше не показує реального стану економіки РФ

Директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд заявив, що центробанк РФ і уряд штучно підтримують курс рубля і тому його більше не можна вважати показником стану місцевої економіки, повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів, його слова вказані на сайті Білого дому.

"У перші кілька днів після початку війни рубль був надійним заходом того, в якому стані знаходиться російська економіка, але зараз це не так, частково через ці штучні кроки, що робляться" , - заявив Бедінгфілд.

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Станом на 25 березня 2022 року міжнародні резерви РФ склали 604,4 мільярдів доларів, скоротившись порівняно з 18 лютого 2022 року на 38,8 мільярдів. Основними факторами скорочення резервів були валютні інтервенції, валютне рефінансування, а також переоцінка валютних активів.