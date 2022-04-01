У Брюсселі розпочався саміт ЄС-Китай: обговорюватимуть і війну в Україні

У Брюсселі в режимі телеконференції розпочався 23-й саміт ЄС-Китай, однією з головних тем якого стане безпекова ситуація у світі та, зокрема, ставлення Китаю до розв'язаної Росією війни проти України, повідомляє Укрiнформ.

Голова КНР Сі Цзіньпін візьме участь у заході близько 13 години за київським часом.

Європейську сторону на переговорах представляють президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Під час ранкової сесії вони розпочнуть переговори з прем’єр-міністром Китаю Лі Кецяном, у другій половині дня до перемовин приєднається голова КНР Сі Цзіньпін.

"Головна увага саміту буде присвячена війні в Україні, залученню міжнародної спільноти до надання допомоги Україні, гуманітарна криза, що виникла внаслідок російської агресії, її дестабілізуючий вплив на міжнародний порядок та широкі міжнародні негативні наслідки" , - йдеться у повідомленні Євроради.

Зазначається, що лідери ЄС і Китаю також обговорять стан двосторонніх відносин "у сферах взаємного інтересу". Це, зокрема, кліматичні зміни, охорона здоров’я та підтримка біологічного розмаїття, а також досягнення більш збалансованих та рівноправних відносин у сфері торгівлі.

"ЄС скористається цією нагодою, щоб підкреслити необхідність дотримуватися міжнародного порядку, що заснований на правилах, а також універсальних цінностей. ЄС має намір закликати до поновлення змістовного діалогу між ЄС і Китаєм з прав людини" , - зауважили у Єврораді.

За даними Єврокомісії, економіка Китаю набагато більше пов’язана з Євросоюзом, ніж із Росією.

"Понад 15 відсотків експорту з Китаю - а це 472 мільярди (євро) у 2021 році – припадає саме на Європейський Союз. Щодо Росії – цей обсяг становив 1,9 китайського експорту, тож росія не є навіть у першій десятці найбільших торговельних партнерів Китаю. З огляду на нинішню економічну ситуацію в Росії важко припустити, що там відбудеться якийсь економічний вибух, який може змінити цю ситуацію" , - заявив перед початком саміту представник Євросоюзу.

Водночас він зауважив, що економічна залежність Китаю і ЄС є взаємною. У 2021 році обсяг європейського експорту до Китаю становив 223 мільярди євро. Це означає, що Європа має певний дефіцит у торгівлі з Китаєм, але залишається одним із ключових ринків для поставок китайської продукції.

За інформацією джерела, в межах саміту відбудеться енергетичний діалог ЄС-Китай за участю єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсон. Тож, за оцінкою співрозмовника, можна чекати на конструктивні результати саміту. Китай залишається важливим партнером Європейського Союзу, він зацікавлений у стабільності, зростанні та у нових можливостях. Крім того, Китай має дотримуватися своїх зобов’язань із підтримання міжнародного миру й стабільності як постійний член РБ ООН.

"Ми не віримо, що Китай захоче поставити все це під ризик. Наш інтерес у сфері безпеки важливий не лише для Європи, а й для світу. ЄС і Китай поділяють відповідальність за цю глобальну систему та глобальну економіку" , - додав представник ЄС.

За його словами, одним із завдань європейської делегації під час саміту є переконати Китай утриматися від дій, що могли б дозволити Росії уникати міжнародних санкцій у зв’язку з її агресією проти України, а також утриматися від прямої військової підтримки РФ, включаючи постачання їй військового обладнання.