Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 17 700 осіб,
- танків ‒ 625 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
- артилерійських систем – 316 од,
- РСЗВ - 96 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 143 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки - 1220 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85,
- спеціальна техніка - 24,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.