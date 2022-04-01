Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 17 700 осіб,
  • танків  ‒ 625 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1751 од,
  • артилерійських систем – 316 од,
  • РСЗВ - 96 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки - 1220 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85,
  • спеціальна техніка  - 24,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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