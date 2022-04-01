Чаус: ворог виходить із Чернігівської області, але можливі нові удари

Російські окупанти виводять частину військ із Чернігівської області. Українські військові повертають під свій контроль деякі населені пункти. Проте, зараз існує загроза авіаційних та ракетних ударів.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"Ворог, завдяки нашим Збройним Силам, відходить із Чернігівської області, але для чого він це насправді робить, одному йому відомо. Але я сподіваюся, що він іде звідси назавжди... Відповідно, зараз усі громади працюють над відновленням життєдіяльності. Наші Збройні Сили займаються розмінуванням населених пунктів там, де стояв ворог, та зачисткою", – зазначив Чаус.

Голова ОВА також попередив мешканців Чернігівської області про можливі авіаційні та ракетні удари, та закликав не ігнорувати попередження про повітряну загрозу.