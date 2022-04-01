Фонд гарантування планує припинити виплати вкладникам "Імексбанку"

Через 30 днів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує припинення виплат гарантованих сум вкладникам "Імексбанку", повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні установи.

Причиною цього є створення ліквідаційного балансу фінустанови. Після цього фонд має його затвердити та припинити виплати вкладникам.

У фонді закликали вкладників, які ще не отримали відшкодування за своїм вкладом, звернутись до банків-агентів﻿ Фонду за гарантованою сумою.

Нагадаємо:

Національний банк України 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення "Імексбанку" до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення контролером банку був Леонід Клімов.

Колишній власник стадіону "Чорноморець" та президент однойменного футбольного клубу Леонід Клімов вивів з власного "Імексбанку" 8,3 млрд грн, переписавши стадіон під заставу для 41 кредитного договору.