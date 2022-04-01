Нуланд: за оцінками США, убито вже понад 10 тисяч росіян

Сполучені Штати Америки оцінюють втрати Росії у війні проти України в понад 10 тисяч убитих військових. Вашингтон виступає за врегулювання на переговорах, але Москва ще не готова. Про це, із посиланням на інтерв'ю заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд російському телебаченню, пише Юлия Бойко, РБК-Україна.

За її словами, Україна та її західні союзники наполягають на припиненні вогню.

"На жаль, Росія поки не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія. Російська сторона зазнає неймовірних утрат. За нашими оцінками, убито понад 10 тисяч росіян. Але поки що не буде справжнього перемир'я - не буде серйозних переговорів", - зазначила Нуланд.

Генеральний штаб ЗСУ оцінює російські втрати в живій силі в близько 17 500 військовослужбовців.