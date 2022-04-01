Ткаченко: кінотеатри в Україні не поновлять роботу з 1 квітня

Українські кінотеатри не будуть відновлювати роботу з 1 квітня через неможливість забезпечити техніку безпеки в умовах воєнного стану, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Поки що ми не розглядаємо таку можливість (відновити роботу кінотеатрів, — ред.), оскільки важливі правила безпеки: якщо є бомбосховища, укриття, тоді це можливо" , — сказав він.

Раніше в Міністерстві культури повідомляли, що з 1 квітня в Україні поступово знову розпочнуть роботу заклади культури та мистецтва, зокрема театри, опери та концертні зали.

Кожен заклад культури готуватиме свою програму та працюватиме за власним графіком. Частина від придбаних квитків піде на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку.

Події в закладах культури та мистецтва відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. У разі повітряної тривоги всі глядачі повинні пройти в укриття, розташоване у закладі, — отже, кількість місць обмежена.

Ткаченко розповів, що цей експеримент уже перебуває в активній фазі на заході України. Зокрема, театральні вистави відбуваються в Івано-Франківському театрі та незабаром почнуть відбуватися в Києві, Одесі та Львові, де вже відбулися акції до 180-річчя від дня народження українського композитора Миколи Лисенка. Крім того, вистави вже показують у бомбосховищах Харкова.