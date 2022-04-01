Федоров: в "Дія" знову можна внести зміни або закрити ФОП

Міністерство цифрової трансформації поновило можливість вносити зміни в установчі документи або закрити ФОП через портал Дія, повідомляє Новое время.

Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Михайло Федоров.

"З початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює, і можна користуватися послугами" , — написав він.

Відтепер за кілька кліків на порталі Дія можна:

— внести зміни﻿ про ФОП;

— закрити﻿ ФОП.

Міністр додав, що після поновлення можливості реєструвати бізнес через Дію цією нагодою скористалися вже понад 1800 осіб.