Федоров: в "Дія" знову можна внести зміни або закрити ФОП

Федоров: в "Дія" знову можна внести зміни або закрити ФОП
Фото: kmu.gov.ua

Міністерство цифрової трансформації поновило можливість вносити зміни в установчі документи або закрити ФОП через портал Дія, повідомляє Новое время.

Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Михайло Федоров.

"З початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює, і можна користуватися послугами", — написав він.

Відтепер за кілька кліків на порталі Дія можна:

внести зміни﻿ про ФОП;

закрити﻿ ФОП.

Міністр додав, що після поновлення можливості реєструвати бізнес через Дію цією нагодою скористалися вже понад 1800 осіб.

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