Голова НБУ закликав центробанки заборонити розрахунки у російських та білоруських рублях

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко закликав центробанки Японії, Великої Британії, США, ЄС та Єврокомісію повністю заборонити розрахунки у російських та білоруських рублях. Про це з посиланням на прес-службу НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заборона на розрахунки в російських рублях дасть можливість зірвати плани держави-агресора щодо переходу на виплати у своїй нацвалюті. Цей термін допоможе зберегти статус-кво у розрахунках з росією", - процитувала прес-служба главу Нацбанку .

Крім того, Шевченко закликав заборонити відкриття рахунків у російській валюті та обмінні операції рубля на інші валюти.