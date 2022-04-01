Лавров: РФ готує реакцію на пропозиції України за мирним договором

Російська сторона готує реакцію на пропозиції України щодо мирного договору. Але вже зазначає, що по деяких позиціях є рух вперед, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Українська сторона поклала на папір своє бачення домовленостей, які необхідно досягти. Ці домовленості повинні сформуватися. У нас готується реакція" , - зазначив він.

За його словами, в пропозиціях є "рух вперед", що стосується нейтрального статусу України.