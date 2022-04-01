Гайдай: за Лисичанськ ідуть важкі бої, стріляють із усіх калібрів

На Луганщині тривають бої за Лисичанськ. Українські захисники викладаються на повну, щоб над містом майорів жовто-блакитний прапор. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російські окупанти продовжують накривати вогнем український Лисичанськ. Б'ють з усіх калібрів. Без жалю путінські солдати цілять у житлові квартали, медустанови, дитсадки, з евакуаційного транспорту… Бої за Лисичанськ продовжуються. Українські захисники викладаються на повну, аби над містом продовжував майоріти український стяг", - написав він.

Гайдай також зазначив, що рахунок зруйнованих споруд у місті йде на десятки.

Крім того, чимало городян уже постраждало.