Заснований росіянами букмекер отримав ліцензію на роботу в Україні

Заснований росіянами букмекер 1xBet отримав від КРАЇЛу ліцензію на роботу в Україні, повідомляє Новое время.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) 30 березня видала ліцензії на виробництво букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор у казино ТОВ Твоя беттингова компанія, яка планує вести діяльність під брендом 1xBet.

Про це йдеться у рішенні Комісії , підписаному заступником голови відомства Оленою Водолажкою.

Доменне ім'я сайту компанії – 1xBet.

Заяву на ліцензію компанія подала 22 березня. Статутний капітал компанії – 30 млн грн, вона була зареєстрована у червні 2021 року. Засновник ТОВ Твоя беттингова компанія – Сергій Цибін, директор – Олександр Родін.

Материнська компанія 1X Corp NV була заснована в 2007 році і зареєстрована на Кіпрі та відома діяльність під юрисдикцією Кюрасао.

Торгові марки 1xBet було видано у 2015 році за заявою. Власниками компанії є троє росіян – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін.

Проти власників 1xBet відкрито кримінальну справу в РФ, а діяльність компанії заборонена в Росії, Нідерландах, Бельгії, Британії та інших країнах.

В Україні 1xbet офіційно не вказувала, що займаються гральним бізнесом . За брендом компанії стояло ТОВ Редсін. У реєстраційних документах обох компаній основним видом діяльності було вказано «Інші види інформаційних послуг, не згадані в жодній із перерахованих категорій».