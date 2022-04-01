Радіо Свобода: ЄС готується "закривати лазівки" в санкціях проти РФ
Єврокомісія наступного тижня має представляти пакет законодавства, який має "закрити лазівки" у попередніх чотирьох пакетах санкцій проти РФ. Про це, посилаючись на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, повідомляє Європейська правда.
"Єврокомісія наступного тижня очікує на подання країнам-членам так званого "пакету відповідності", метою якого є закриття прогалин у попередніх чотирьох пакетах санкцій, накладених на РФ після початку війни в Україні", – повідомив Джозвяк.