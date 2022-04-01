ГУР: колони РФ використовують українських дітей як живий щит

Російські війська використовують українських дітей як живий щит при переміщенні колон техніки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Фіксуються нерідкі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей як живий щит для військової техніки. За повідомленнями місцевих жителів у селі Новий Биків (Чернігівська область), російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші", – ідеться в повідомленні прес-служби.

Крім цього, наголошується, що ворог використовує дітей як заручників – для гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення українським захисникам.

У ГУР додають, що випадки використання дітей для прикриття зафіксовано в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.