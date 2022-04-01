Glovo та Mastercard запускають безкоштовну доставку у Києві, Дніпрі та Одесі.

Сервіс доставки Glovo разом із компанією Mastercard оголосили про спільну ініціативу — протягом квітня доставка всіх замовлень для користувачів сервісу в Києві, Дніпрі та Одесі буде безкоштовною, повідомляє Новое время.

З 1 по 30 квітня сервіс Glovo за підтримки свого партнера Mastercard скасовує плату за доставку для всіх замовлень у Києві, Дніпрі та Одесі. Користувачі можуть зробити необмежену кількість замовлень у програмі Glovo у цей період і щоразу отримають безкоштовну доставку.

Mastercard буде покривати вартість доставки всіх замовлень у додатку у трьох містах. Також компанії разом організують надання гуманітарної допомоги у Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові: дві тисячі продуктових наборів будуть сформовані та доставлені з магазинів Glovo Express, а витрати на гуманітарну допомогу також покриє Mastercard.

Glovo з 26 лютого активно працює над відновленням операцій та надання гуманітарної підтримки населенню міст, де це можливо. На сьогодні сервіс доставки доступний у 23 містах і працює відповідно до умов комендантської години та за спеціальними протоколами безпеки. Замовлення доставляють понад 2900 кур'єрів.

"Станом на 31 березня у додатку Glovo представлено 40% закладів, порівняно з довоєнним часом. У Києві, Дніпрі та Одесі Glovo відновив співпрацю з понад 300 партнерами і знову доставляє з Chin Chin, Пузата Хата, Хачапурі та вино, Pesto, Mamamia, а також із мереж супермаркетів АТБ, Таврія В, Winetime та інших" , — сказано у повідомленні сервісу.

Раніше повідомлялося, що Glovo відновив доставку в Києві.