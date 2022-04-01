Кулеба: Україна ще не отримала відповіді від РФ на "стамбульські пропозиції"

Україна чекає від Росії формальної відповіді на пропозиції Києва у рамках переговорів делегацій, що відбулися у Стамбулі, повідомляє Новое время.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Повноцінної відповіді ще не отримали. Ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи продовжує Росія говорити мовою ультиматумів, чи вони таки перейшли до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень" , - сказав він на брифінгу.

У Туреччині 29 березня відбулися переговори делегацій України та Росії. Після їх завершення українська делегація повідомила подробиці ідеї нової системи гарантій безпеки для України.

Україна хоче бачити гарантами країни Ради Безпеки ООН, зокрема Велику Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Польщу та Ізраїль. Інші країни можуть приєднатися до гарантій безпеки за своїм бажанням.

В окремому пункті договору пропонується зафіксувати позицію України та Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо Криму та Севастополя. Питання окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей пропонується обговорити під час зустрічі лідерів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.