Вибух на нафтобазі в Білгороді: у РФ звинуватили ЗСУ, Міноборони все спростовує
У РФ стверджують, що удару по нафтобазі в Білгороді було завдано українськими вертольотами. У Міністерстві оборони України спростовують затвердження російських чиновників щодо причетності ЗСУ до вибуху, повідомляє Новое время.
Після вибухів у Білгороді губернатор російської Білгородської області В'ячеслав Гладков сьогодні заявив, що причиною пожежі на нафтобазі нібито став
"авіаудар з вертольотів ЗСУ".
"Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох гелікоптерів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті", - написав він у себе в соцмережі.
Високопоставлене джерело в Міноборони України назвало дві можливі причини події.
"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів, або ж з метою приховати чиюсь корупцію", — повідомили у Міноборони.
У Міноборони немає відомостей, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
У Кремлі заявили, що ракетний удар по нафтобазі у Бєлгороді, який, як стверджується, був завданий
"українськими вертольотами", шкодить мирним переговорам.