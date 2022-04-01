Вибух на нафтобазі в Білгороді: у РФ звинуватили ЗСУ, Міноборони все спростовує

У РФ стверджують, що удару по нафтобазі в Білгороді було завдано українськими вертольотами. У Міністерстві оборони України спростовують затвердження російських чиновників щодо причетності ЗСУ до вибуху, повідомляє Новое время.

Після вибухів у Білгороді губернатор російської Білгородської області В'ячеслав Гладков сьогодні заявив, що причиною пожежі на нафтобазі нібито став "авіаудар з вертольотів ЗСУ" .

"Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох гелікоптерів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті", - написав він у себе в соцмережі.

Високопоставлене джерело в Міноборони України назвало дві можливі причини події.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів, або ж з метою приховати чиюсь корупцію" , — повідомили у Міноборони.

У Міноборони немає відомостей, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.