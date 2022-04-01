Казахстан виступає за територіальну цілісність України

Казахстан поважає територіальну цілісність України і дотримуватиметься рішень ООН у питаннях Криму та Донбасу. Про це заявив перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю виданню Euractiv, повідомляє Українська правда.

"У нас немає проблем для того, щоб називати речі своїми іменами. Росія вирішила ввести закон, який забороняє слово "війна". Вони називають це спеціальною військовою операцією. Але в Казахстані ми це називаємо так, як є, на жаль... Звичайно, Росія хотіла, щоб ми були більше на її боці. Але Казахстан поважає територіальну цілісність України. Ми не визнаємо і не визнаємо ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, тому що їх не визнає ООН, ми визнаватимемо лише рішення, прийняті на рівні Організації Об'єднаних. Націй" , - сказав Сулейменов.

Сулейменов також зазначив, що Казахстан не буде інструментом для обходу Росією санкцій США та ЄС.