"Газпром" відмовився від своєї дочірньої компанії у Німеччині

Газпром припинив участь у німецькій дочірній компанії Gazprom Germania GmbH та всіх її активах, повідомляє Новое время.

"31 березня група Газпром припинила свою участь у німецькій компанії Gazprom Germania GmbH і всіх її активах, серед яких — Gazprom Marketing & Trading Ltd" , — повідомив російський монополіст у Telegram-каналі.

Раніше німецька газета Handelsblatt писала про те, що Мінекономіки ФРН опрацьовує на випадок припинення поставок енергоносіїв з Росії націоналізацію дочірніх німецьких компаній, що належать Газпрому і Роснєфті.

Як повідомлялося, в офісах німецьких «дочок» Газпрому — Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH — пройшли обшуки.

Обшуки проводилися в рамках розслідування ролі Газпрому у завищенні цін у Європі та зловживанні монопольним становищем. На частку Gazprom Germania та Wingas припадає близько 20% постачання газу на німецький ринок.

До складу групи Gazprom Germania входить дистрибутор Wingas/Wiee, оператор зберігання astora, група Gazprom Marketing & Trading також включає роздрібного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) та глобального СПГ-трейдера Gazprom Global LNG. У 2019 році консолідований оборот групи Gazprom Germania склав 24 млрд євро, у 2020 році - 13 млрд євро.